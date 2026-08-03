Cepillos cilíndricos, duros, rojos, CV 38/1, CV 38/2

Cepillos cilíndricos duros con 356 mm de longitud con cerdas rojas de poliamida para todos los aspiradores de cepillos para alfombras CV 38/1 y 38/2 de Kärcher.

Cepillos cilíndricos con 356 mm de longitud para todos los aspiradores de cepillos para alfombras CV 38/1 y CV 38/2. El cilindro está equipado con cerdas de poliamida duras y rojas de 10 mm de longitud y es idóneo, por ejemplo, para la limpieza de suelos de fieltro agujereado. Diámetro de las cerdas: 0,30 mm.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud del cepillo (mm) 356
Grado de resistencia duro
Cantidad (Unidad(es)) 1
Color rojo
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 356 x 61 x 61
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