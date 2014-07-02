Codo, NT, DN 35, plástico, lado de la manguera, conexión de clip 1.0, lado del accesorio, conexión cónica
Codo de plástico en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipado con una conexión de clip 1.0 en el lado de la manguera y una conexión cónica en el lado del accesorio.
Codos de plástico en DN 35 para su uso con aspiradores en seco y húmedo con mangueras de aspiración que cuentan con una conexión de clip 1.0; por tanto, compatibles en general con aspiradores fabricados hasta el año 2016. En el lado del accesorio hay una conexión cónica con la que se puede conectar el tubo de aspiración o boquillas aspiradoras.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Material
|Plástico
|Conexión en el lado del accesorio
|Cono
|Conexión a la manguera de aspiración¹⁾
|Clip 1.0
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|245 x 70 x 50