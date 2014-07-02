Conjunto de chorro húmedo o de arena

Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher. Apto para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7.

Características y ventajas
Chorro de arena y húmedo con la limpiadora de alta presión
  • Mejor eliminación de la suciedad.
Especialmente potente
  • Para eliminar la corrosión, la pintura y la suciedad muy incrustada.
Máximo rendimiento de limpieza
  • Limpieza definida de suciedades resistentes.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 1,2
Peso con embalaje incluido (kg) 1,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 525 x 110 x 100
Campos de aplicación
  • Eliminación de óxido y pintura
  • Suciedad resistente
Encontrar pieza

