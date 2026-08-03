Cuchilla de corte en envase de dos unidades LTR Battery
¿Prolifera la maleza en los lugares de más difícil acceso del jardín? No después de utilizar las cuchillas de corte de doble hoja, adaptadas a todas los cortabordes Battery Power de 18 V y 36 V de Kärcher.
Debajo de los arbustos hay musgo, debajo de las matas brotan las malas hierbas y prolifera la maleza. Ya es hora de volver a poner orden. Los trabajos exigentes como este se llevan a cabo a la perfección con las cuchillas de corte de doble hoja de gran calidad en envase de dos unidades, aptas para su uso en los cortabordes a batería Kärcher Battery Power de 18 V y 36 V. Con ellas es posible eliminar la maleza, el musgo y las malas hierbas en los lugares del jardín a los que un cortacésped solo podría acceder con gran dificultad.
Características y ventajas
Uso intenso
- Con las robustas cuchillas de corte se elimina incluso la maleza más resistente.
Cuchilla de corte de doble hoja
- Resultado de corte eficaz gracias a las cuchillas de corte de doble hoja.
- Las afiladas hojas cortan los contornos de forma limpia y los bordes con exactitud.
Cambio de la cuchilla de corte sin necesidad de herramientas
- Para montar una cuchilla de corte nueva bastan unas pocas operaciones.
Práctico envase de dos unidades
- El equipo de serie incluye 2 cuchillas de corte de doble hoja fabricadas en plástico resistente.
Accesorios que se complementan a la perfección
- Ideal para su uso en las podadoras a batería de 18 V y 36 V de Kärcher.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de hojas
|2
|Ancho de corte (cm)
|23
|Color
|gris
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|115 x 75 x 36
Campos de aplicación
- Césped
- Bordes de césped