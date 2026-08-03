Enrollador de mangueras automático de plástico incl. manguera de alta presión, 15 m
Enrollador de mangueras automático con muelle, listo para el empleo, para montaje en pared. Simplifica el manejo de la manguera de alta presión, reduce los tiempos de ajuste y aumenta la seguridad en el trabajo.
Nuestro enrollador de mangueras automático viene con una manguera de alta presión (15 m) premontada y enrollada y está listo para su uso una vez realizado el montaje en la pared. Accionado por un muelle de acero inoxidable de alta calidad, este enrollador de mangueras reduce los tiempos de ajuste antes y después del trabajo y contribuye así a mejorar la productividad. El enrollado y desenrollado fiables de la manguera de alta presión garantiza un manejo más sencillo y, por tanto, más cómodo para el usuario y mejora al mismo tiempo también la seguridad en el trabajo al evitar eficazmente los accidentes por tropiezo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud (m)
|15
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|300
|Peso (con embalaje) (kg)
|7,1
Scope of supply
- Enrollador de mangueras
- Manguera de alta presión
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