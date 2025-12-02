Filtro HEPA 13*
El filtro HEPA 13 (EN 1822:1998) para la aspiradora multiciclónica VC 3 de Kärcher filtra de forma segura y fiable la suciedad más fina, como el polen y las partículas alérgenas. Por lo tanto, el aire de salida es más limpio que el aire ambiente. Ideal para personas alérgicas.
Características y ventajas
Capacidad de filtrado de gran eficiencia
Ideal para alérgicos
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|125 x 125 x 29
Campos de aplicación
- Suciedad seca