Kit de boquillas 090 para Inno/Easy Set 700–1000 l/h
Kit de boquillas 090 compuesto por boquillas de alto rendimiento de Kärcher y acoplamiento de boquilla. Para Inn-/Easy-Foam-Set 700-1000 l/h. Para un óptimo rendimiento de los sistemas de espuma con el equipo correspondiente.
Kit de boquillas 090 compuesto por boquillas de alto rendimiento de Kärcher y acoplamiento de boquilla. Apto para el Inn-/Easy-Foam-Set 700-1000 l/h, asegura un óptimo rendimiento de los sistemas de espuma con el equipo correspondiente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|700 - 1000
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1