Kit de boquillas 110 para Inno/Easy Set 1000-1300 l/h
Kit de boquillas 110 compuesto por boquillas de alto rendimiento de Kärcher y acoplamiento de boquilla. Para Inno/Easy Foam Set 1000-1300 l/h. Para lograr un óptimo rendimiento de los sistemas de espuma con el equipo correspondiente.
Kit de boquillas 110 compuesto por boquillas de alto rendimiento de Kärcher y acoplamiento de boquilla. Apto para el Inno/Easy Foam Set 1000-1300 l/h, asegura un óptimo rendimiento de los sistemas de espuma con el equipo correspondiente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|1000 - 1300
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1