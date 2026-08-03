El kit consta de 2 cepillos de latón y 2 cepillos de alto rendimiento y destaca en el uso diario como complemento de los otros cepillos redondos por su particular potencia de limpieza. Las resistentes cerdas, que se desgastan muy lentamente, son idóneas para eliminar sin esfuerzo la suciedad y las incrustaciones más persistentes, por ejemplo, en la rejilla del horno o la parrilla. Gracias a sus cerdas de vida útil extraordinariamente prolongada, los cepillos redondos destacan por su resistencia entre los cepillos para limpiadoras de vapor. Ideal para usos en superficies robustas.