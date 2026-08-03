Kit de limpieza de suelos EasyFix para SC 1
Limpieza sin contacto con la suciedad: con el kit de limpieza de suelos EasyFix para la SC 1 es posible transformar la limpiadora de vapor manual en la variante de mopa en un instante.
Es posible convertir la limpiadora de vapor manual en la variante de mopa en cuestión de segundos gracias al práctico kit de limpieza de suelos EasyFix para la SC 1. Tan solo hay que fijar el paño para suelos universal con el sistema de cierre de autofijación a la boquilla para suelos EasyFix y conectar la boquilla con ambos tubos de prolongación (de 0,5 m cada uno) a la SC 1. La limpieza en profundidad de los suelos duros ya estaría lista para comenzar. Con su estructura especial de lazos, el paño para suelos universal garantiza una excelente recogida de suciedad. La elevada permeabilidad al vapor proporciona extraordinarios resultados de limpieza higiénica en esquinas y bordes. El kit de limpieza para suelos EasyFix está incluido en el suministro estándar de la SC 1 EasyFix.
Características y ventajas
Microfibra de alta calidad
- La estructura especial de lazos del paño asegura una recogida óptima de la suciedad y resultados de limpieza en profundidad en todo tipo de superficies duras selladas.
- Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Sencilla instalación del kit de limpieza para suelos EasyFix en la SC 1
- La boquilla para suelos EasyFix puede conectarse, junto con los tubos de la limpiadora de vapor, rápidamente y sin esfuerzo al equipo.
Cómodo sistema de velcro
- Instalación rápida del paño para suelos en la boquilla para suelos: basta con ejercer presión.
- El paño para suelos no se desliza durante la limpieza.
Paño para suelos con solapa de pie
- Sin contacto con la suciedad durante el cambio de paño: solo hay que pisar la solapa de pie y retirar la boquilla para suelos hacia arriba.
- El campo de aplicación (por ejemplo, separación entre cocina y baño) puede anotarse en un campo de la lengüeta de pie.
Tecnología de láminas innovadora
- Distribución uniforme del vapor gracias a las láminas situadas sobre la superficie de limpieza y sobre el paño para suelos de microfibra.
Articulación de boquillas flexible
- Limpieza ergonómica y eficaz independientemente de la estatura del usuario.
- Total accesibilidad debajo de los muebles.
El paño para suelos sobresale por todos los lados de la boquilla para suelos
- Para una limpieza sin esfuerzo de esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,7
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|520 x 115 x 100
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Paredes alicatadas