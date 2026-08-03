Es posible convertir la limpiadora de vapor manual en la variante de mopa en cuestión de segundos gracias al práctico kit de limpieza de suelos EasyFix para la SC 1. Tan solo hay que fijar el paño para suelos universal con el sistema de cierre de autofijación a la boquilla para suelos EasyFix y conectar la boquilla con ambos tubos de prolongación (de 0,5 m cada uno) a la SC 1. La limpieza en profundidad de los suelos duros ya estaría lista para comenzar. Con su estructura especial de lazos, el paño para suelos universal garantiza una excelente recogida de suciedad. La elevada permeabilidad al vapor proporciona extraordinarios resultados de limpieza higiénica en esquinas y bordes. El kit de limpieza para suelos EasyFix está incluido en el suministro estándar de la SC 1 EasyFix.