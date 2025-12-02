Con el amplio juego de accesorios, compuesto por manguera de prolongación de 1,5 metros, boquilla para ranuras extralarga, boquilla automática de aspiración para automóvil, pincel aspirador de cerdas duras, pincel aspirador de cerdas blandas y paño de microfibras para superficies lisas y ventanillas, la limpieza interior de los vehículos será una tarea muy sencilla y convertirá al vehículo en una zona de bienestar impecable. Espacio para los pies, alfombrillas, asientos, salpicadero, consola central, ventanas o maletero: con este juego de accesorios podrá limpiar todo el interior del vehículo en un abrir y cerrar de ojos. Es posible limpiar a la perfección incluso los puntos de difícil acceso, como los espacios intermedios y las superficies delicadas. El juego de accesorios es apto para todas las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden de Kärcher.