Kit de montaje para la boquilla de espuma
Para la aplicación dosificada de espumantes en el sector sanitario y alimentario o donde se requieran efectos de larga duración: montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|1
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