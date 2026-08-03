El kit de paños de un solo uso EasyFix para la boquilla para suelos EasyFix incluye 15 innovadores paños de un solo uso de material muy absorbente y de gran calidad. Así, cuando se requiere rapidez, siempre se tiene a mano un paño limpio y se pueden limpiar todas las superficies duras aún más fácilmente y de forma más higiénica. Incluso los rincones y los bordes quedarán limpios sin esfuerzo. Gracias al sistema de cierre de autofijación, el paño de un solo uso se fija de manera rápida y sencilla a la boquilla para suelos EasyFix de la limpiadora de vapor: solo hay que presionar la boquilla para suelos EasyFix sobre el lado del paño que tiene las tiras de cierre de autofijación amarillas y listo. Una vez finalizada la limpieza, el paño se desecha fácilmente con la basura doméstica y así se ahorra el tener que lavar paños sucios, una laboriosa tarea que consume mucho tiempo.