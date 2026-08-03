Kit de paños Re!Fibe para suelos universal EasyFix
Los paños para suelos Re!Fibe fabricados en poliéster 100 % reciclado con tecnología CiCLO®¹⁾ son ideales para eliminar la suciedad más persistente con una limpiadora de vapor.
El juego de paños para suelos Re!Fibe contiene 2 paños muy absorbentes y resistentes fabricados en poliéster 100 % reciclado con tecnología CiCLO®¹⁾. CiCLO® es una tecnología que acelera la descomposición de las fibras de poliéster, lo que reduce la contaminación del agua por microplásticos²⁾. La alta permeabilidad al vapor del paño permite obtener unos resultados de limpieza excelentes e higiénicos. Gracias al sistema de cierre de autofijación, los paños para suelos pueden fijarse rápida y fácilmente. Durante el trabajo, el paño permanece bien colocado y no se desliza.
Características y ventajas
100 % poliéster reciclado con tecnología CiCLO®¹⁾La estructura en bucles especial del paño asegura una recogida óptima de la suciedad y resultados de limpieza en profundidad en todo tipo de superficies duras selladas. Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Cómodo sistema de velcroInstalación rápida del paño para suelos en la boquilla para suelos: basta con ejercer presión. El paño para suelos no se desliza durante la limpieza.
Paño para suelos con solapa de pieSin contacto con la suciedad durante el cambio de paño: solo hay que pisar la solapa de pie y retirar la boquilla para suelos hacia arriba. El campo de aplicación (por ejemplo, separación entre cocina y baño) puede anotarse en un campo de la lengüeta de pie.
El paño para suelos sobresale por todos los lados de la boquilla para suelos
- Para una limpieza sin esfuerzo de esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|345 x 115 x 10
|Observaciones
|
¹⁾ Con el cierre de autofijación extraído.
²⁾ Cada vez que se lavan los textiles, se liberan microfibras que llegan a nuestros océanos. La degradación de las fibras de poliéster con tecnología CiCLO ® es del 94,3 % en 3,7 años, mientras que la degradación de las fibras de poliéster normales es tan solo del 4,9 % en 3,7 años (según la norma ASTM D6691). Este material no es compostable. La eliminación se realiza de acuerdo con las normas locales de eliminación de residuos. El logotipo CiCLO® y las marcas son marcas registradas de Intrinsic Advanced Materials, LLC.
Videos
Campos de aplicación
- Suelos duros sellados
- Suelos duros
- Paredes alicatadas