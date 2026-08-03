Observaciones

¹⁾ Con el cierre de autofijación extraído.

²⁾ Cada vez que se lavan los textiles, se liberan microfibras que llegan a nuestros océanos. La degradación de las fibras de poliéster con tecnología CiCLO ® es del 94,3 % en 3,7 años, mientras que la degradación de las fibras de poliéster normales es tan solo del 4,9 % en 3,7 años (según la norma ASTM D6691). Este material no es compostable. La eliminación se realiza de acuerdo con las normas locales de eliminación de residuos. El logotipo CiCLO® y las marcas son marcas registradas de Intrinsic Advanced Materials, LLC.