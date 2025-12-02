Kit de pinceles aspiradores
Juego de dos cepillos para la limpieza del interior del automóvil. Uno de pelo suave para superficies delicadas y otro con pelo más duro para alfombrillas o asientos.
El kit de pinceles aspiradores es un juego de accesorios compuesto por dos pinceles aspiradores de cerdas duras y blandas, respectivamente. El pincel aspirador de cerdas duras se utiliza para limpiar a fondo las superficies tapizadas y con alfombras (p. ej., las alfombrillas o los asientos). El pincel aspirador de cerdas blandas permite limpiar las superficies delicadas sin dañarlas (p. ej., el salpicadero y la consola central). El práctico kit de pinceles aspiradores es apto para todas las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden de Kärcher.
Características y ventajas
Apta para todas las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden de Kärcher
Pincel aspirador de cerdas duras para limpiar en profundidad tapicerías y alfombras
Pincel aspirador de cerdas blandas para limpiar las superficies delicadas sin dañarlas
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Pieza(s))
|2
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|120 x 70 x 41
Campos de aplicación
- Maletero
- Asientos de automóviles
- Asiento trasero
- Espacio para los pies
- Salpicadero
- Consola central
- Cajones laterales del vehículo
- Tapicerías
- Muebles tapizados
- Superficies sensibles