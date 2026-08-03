Labios de secado WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8 (170 mm)
Labios de secado de repuesto para una limpieza sin marcas de todo tipo de superficies lisas. Aptos para las boquillas de aspiración estrechas de nuestras limpiadoras de cristales a batería WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 y WV 8.
Para obtener resultados sin marcas de forma duradera, basta con una rápida sustitución del labio de secado de 170 mm de la boquilla de aspiración estrecha. Así, su limpiadora de cristales a batería podrá dejar impecables todas las superficies lisas sin dejar marcas. Aptos para: WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 y WV 8.
Características y ventajas
Rápida sustitución del labio de secado.
Labio de secado Xtra!Flex®
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|2
|Color
|amarillo
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|170 x 30 x 24
Campos de aplicación
- Ventana con travesaños
- Superficies lisas
- Superficies de ventanas y de cristal
- Espejos
- Baldosas
- Mamparas de ducha/bañeras
- Superficies de trabajo de la cocina
- Condensación
- Plantas solares / Paneles solares para balcón