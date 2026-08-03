Trabajar con limpiadoras de alta presión es difícil en condiciones de poca luz. Al trabajar durante los días cortos de invierno y en habitaciones y zonas sin luz, el resultado de la limpieza se ve mermado, lo que afecta sobre todo a nuestros clientes de la industria de la construcción o de la agricultura. Nuestra lámpara de trabajo LED con 170 lúmenes de potencia luminosa es la solución. Las zonas de trabajo quedan iluminadas de forma óptima, la visibilidad mejora sustancialmente durante al menos cinco horas completas de trabajo y el resultado de la limpieza vuelve a ser el esperado. La instalación directamente en la lanza pulverizadora de nuestra pistola de alta presión EASY!Force es muy sencilla. La lámpara de trabajo tiene poco peso y apenas se nota durante el trabajo. Por supuesto, también es resistente al agua. En el equipo van incluidas de serie dos baterías de iones de litio CR123. También hay otros modelos disponibles por separado.