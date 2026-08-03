Lanza de espuma DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
Lanza de espuma con bidón DUO Advanced 1 con depósito de detergente de 2 l y cambio directo a limpieza a alta presión. Adecuada para limpiadoras de alta presión de Kärcher con una potencia de arrastre de 400 a 600 l/h.
Equipada con un cuerpo base robusto con revestimiento de níquel resistente, la innovadora lanza de espuma con bidón DUO Advanced 1 también es especialmente adecuada para el uso de detergentes agresivos en la limpieza a alta presión. Adecuada para limpiadoras de alta presión de Kärcher con una potencia de arrastre de 400 a 600 l/h, la lanza de espuma permite el cambio directo al chorro a alta presión y dispone, además, de un depósito ergonómico y resistente de 2 litros de volumen para detergente con una posibilidad de agarre adicional en el cuello y una amplia boca de llenado. El ángulo de pulverización de la lanza de espuma con bidón DUO Advanced 1 se ajusta de manera flexible y ofrece una precisa dosificación del detergente en 3 niveles según las necesidades. Un diafragma integrado impide eficazmente la modificación accidental de la dosificación del detergente.
Características y ventajas
Posibilidad de cambio directo entre los productos químicos de limpieza y la limpieza a alta presiónAhorro de tiempo, ya que no es preciso sustituir la lanza pulverizadora ni los accesorios.
Depósito ergonómico de 2 litros para detergentePermite realizar trabajos de limpieza prolongados sin esfuerzo.
Dosificación del detergente con diafragma integradoPermite una dosificación precisa del detergente en 3 niveles. Para una calidad de espuma óptima. Evita una potencial dosificación excesiva del detergente.
Cuerpo base con revestimiento de níquel resistente
- Diseño muy resistente y de larga vida útil.
- Permite el empleo de detergentes más agresivos en caso necesario.
Ajuste flexible del ángulo de pulverización
- Chorro de espuma muy preciso.
- Permite un trabajo seguro en distancias medias.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|400 - 600
|Tamaño de la boquilla (mm)
|38
|Presión máx. (bar)
|300
|Dosificación (%)
|1 - 2 - 4
|Contenido del depósito (l)
|2
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,5
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Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos y equipos en el sector de la automoción, industria y agricultura
- Obras (limpieza de máquinas de construcción, andamios, revestimientos y equipamiento)
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