Lanza para la limpieza de canalones

La lanza sirve para limpiar sistemas de desagüe de canalones. Gracias a la forma de la lanza y a la boquilla especial, la limpieza puede efectuarse sin necesidad de quitar la rejilla protectora.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (mm) 960
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,9
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