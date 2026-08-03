Lanza PowerControl 038
Ajuste continuo de la presión durante el empleo directamente en la zona de empuñadura, especialmente para equipos sin función Servo Control. Permite adaptar el rendimiento de limpieza en un instante a la tarea de limpieza concreta. El modo de baja presión para la aplicación del detergente y el ajuste del plano de pulverización completan el producto.
Con la boquilla de alto rendimiento patentada de Kärcher para el aumento de la potencia de limpieza en aproximadamente un 40 por ciento, nuestra lanza pulverizadora PowerControl 038 se posiciona como alternativa a equipos con función Servo Control. El ajuste gradual de la presión le permite adaptar la potencia de limpieza de manera muy sencilla a la tarea concreta sin necesidad de interrumpir el trabajo. Los detergentes se aplican mediante el modo de baja presión especial y el ajuste del plano de pulverización integrado permite seleccionar el ángulo óptimo de trabajo. La regulación se encuentra directamente al alcance de la mano y se maneja sin esfuerzo y de forma particularmente sencilla.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Color
|antracita
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,1
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