Lanza pulverizadora variable 360° VJ 24
Lanza pulverizadora variable con articulación de 360° ajustable: la VJ 24 para los modelos KHB y OC 6-18 es ideal para limpiar zonas de difícil acceso.
Los lugares de difícil acceso no representan ninguna dificultad para la lanza pulverizadora variable VJ 24 con articulación de 360º ajustable. El chorro plano integrado elimina la suciedad de forma eficiente y la conexión Quick Connect permite cambiar fácil y rápidamente de accesorio con una sola mano. La VJ 24 es compatible con todos los modelos KHB y OC 6-18.
Características y ventajas
Articulación flexible
- Articulación de 360º ajustable.
Chorro plano de 25º
- Limpieza profunda y eficaz.
Conexión Quick Connect
- Cambio fácil y rápido.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|159 x 59 x 43
Campos de aplicación
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
- Jardineras
- Cubos de basura
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín