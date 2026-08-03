Con nuestro limpiador de barricas BC 14/12, la limpieza de barriles resulta ahora más sencilla y rentable que nunca. Se eliminan los costosos traslados y en su lugar se introduce el limpiador de barricas directamente en el barril o depósito y se inicia la limpieza inmediatamente. Tras la limpieza es suficiente una simple maniobra para cambiar el equipo del modo de limpieza a alta presión al modo de aspiración y tener barril o depósitos de nuevo listos en todo momento. Un proceso tan convincente que el instituto de formación e investigación de vino y frutales, Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg, emplea nuestro limpiador de barricas incluso con fines formativos y para la limpieza de barricas.