La limpiadora de superficies FRV 30 Me de acero inoxidable permite una limpieza con agua caliente a hasta 85°C. Gracias a la aspiración automática del agua sucia integrada, la FRV 30 Me permite una limpieza de superficies aún más eficaz tanto en interiores como en exteriores. La FRV 30 Me está equipada con una manguera de aspiración de 7,5 m resistente a temperaturas elevadas realizada en poliuretano. Los rodillos de dirección que no dejan marcas en el suelo y el doble alojamiento cerámico son otras características de calidad de la potente limpiadora de superficies. Características técnicas: Máx. 250 bares, 1300 l/h. (Solicitar por separado el kit de boquillas específico.)