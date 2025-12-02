La potente escoba de exterior PS 30 proporciona unos resultados de limpieza brillantes en las superficies más diversas. De ello se encargan tres boquillas de alta presión que eliminan la suciedad incrustada. La PS 30 es el ayudante ideal a la hora de realizar una limpieza fiable de superficies pequeñas y medianas, al igual que para escaleras y esquinas. El cabezal de cepillos gira 360° para llegar a lugares de difícil acceso. Todas las superficies lisas se pueden secar después de la limpieza con el labio para suciedad integrado. De esta forma se eliminan rápidamente los restos de agua sucia y las superficies vuelven a estar listas para ser utilizadas. Esta combinación de chorro a alta presión y presión manual del cepillo arrincona con su poder de limpieza a todas los cepillos convencionales y se puede combinar con todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las clases K 2 a K 7.