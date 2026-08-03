Manguera de alta presión, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 EASY!Lock / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS

Manguera de alta presión (DN 6), 15 m de longitud, para una presión de trabajo de hasta 250 bar. Con ANTI!Twist para enrollador de mangueras con conexión AVS. El segundo extremo está equipado con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 6
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 250
Longitud (m) 15
Rosca de empalme 1 EASY!Lock / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS
Peso (con embalaje) (kg) 2,6
Manguera de alta presión, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 EASY!Lock / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS