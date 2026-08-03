Manguera de alta presión para alimentos, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Manguera de alta presión (DN 6), 10 m de longitud, con una cubierta exterior gris que no deja marcas. Recomendada para el sector alimentario. Con el rápido y estable acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos.

DN 6 / 155 °C / 250 bar

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 250
Longitud (m) 10
Rosca de empalme 2 x EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 2,6
Manguera de alta presión para alimentos, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock