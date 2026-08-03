Manguera de aspiración, NT, DN 35, 4 m de longitud, clip 2.0, bayoneta 2.0

La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 y de 4 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.

La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. En el lateral del equipo, la manguera de 4 m de longitud dispone de una conexión de bayoneta 2.0 y, en el lateral de los accesorios, de una conexión de clip 2.0. Ambas conexiones 2.0 son compatibles con los aspiradores fabricados desde el año 2017.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (m) 4
Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Modelo Estándar
Conexión en el lado del accesorio¹⁾ Clip 2.0
Conexión en el lado del equipo²⁾ Bayoneta 2.0
Cantidad (Unidad(es)) 1
Color antracita
Peso (kg) 1
Peso (con embalaje) (kg) 1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 470 x 450 x 80
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