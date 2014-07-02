Manguera para limpieza de tuberías, DN 6, 30 m, máx. 120 bar
Mangueras de alta presión particularmente flexibles para la limpieza interior de tuberías (acoplamiento de rosca para la boquilla R 1/8).
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión máx. (bar)
|140
|Rosca de empalme
|M22 x 1,5
|Longitud (m)
|30
|Peso (con embalaje) (kg)
|2,4
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