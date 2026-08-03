Paños de algodón, anchos
No sueltan pelusas, son potentes y muy resistentes: 5 paños grandes de limpieza para suelos de algodón de gran calidad.
No sueltan pelusas, son potentes y muy resistentes: 5 paños grandes de limpieza para suelos de algodón de gran calidad. Los paños son ideales para su uso en combinación con la boquilla para suelos grande de las limpiadoras de vapor de Kärcher. Basta con fijar, de manera muy simple, estos resistentes paños para vapor a la boquilla para suelos, y listo. Ideales para una limpieza eficaz de todos los suelos de baldosas, piedra natural, linóleo y PVC.
Características y ventajas
Paño para suelos de tejido de algodón de alta calidad
- La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño
- La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño
- Es posible lavar a máquina a 60 °C.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,4
|Peso (con embalaje) (kg)
|6,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|480 x 270 x 5
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Campos de aplicación
- Suelos duros