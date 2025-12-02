Un kit para limpieza de tuberías práctico y versátil para limpiar tuberías, desagües y bajantes y desatascar eficazmente. En el equipo de serie se incluyen 2 boquillas diferentes, que pueden cambiarse rápidamente gracias a la conexión roscada. Con 4 chorros a alta presión orientados hacia atrás, la boquilla Jet ejerce un fuerte impulso hacia delante, ideal para bajantes y para eliminar obstrucciones sólidas. La boquilla giratoria se utiliza para la limpieza de mantenimiento preventiva. Su efecto de limpieza de 360° elimina eficazmente los depósitos de las paredes interiores de la tubería. Así se previenen las obstrucciones. Gracias a la forma optimizada de las boquillas, estas se conectan a la manguera de alta presión sin bordes. De esta forma se minimiza el riesgo de que la boquilla se enganche en la tubería. La manguera flexible, de gran calidad y 15 metros de longitud, está reforzada con trenzado textil para facilitar su manejo en sistemas de tuberías en ángulo. La protección contra flexiones y las conexiones de latón garantizan una larga vida útil de la manguera. Apta para su uso en casa y en el exterior con todas las hidrolimpiadoras de las gamas K 2 a K 7 de Kärcher.