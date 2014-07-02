Pincel aspirador
Pincel aspirador regulable (DN 35) con cerdas de plástico de alta calidad. Medidas del racord de empalme para las cerdas: 70 × 45 mm.
Gracias al pincel aspirador regulable en DN 35 de Kärcher, el ángulo de inclinación del cepillo se adapta a la superficie a limpiar. De esta forma, el pincel aspirador con cerdas de plástico de alta calidad amplía los posibles ámbitos de empleo del aspirador y mejora el resultado de aspiración. Idóneo, por ejemplo, para la limpieza de muebles, de revestimientos de pared realizados en madera o en piedra natural, de zócalos o también de accesorios durante la limpieza del interior de vehículos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Anchura (mm)
|70
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|115 x 50 x 70