Roller brush full bristles KIRA CV 50

Desarrollado especialmente para su uso en moquetas: el cepillo cilíndrico tiene un ancho de trabajo de 350 mm y está perfectamente adaptado para los requisitos del KIRA CV 50.

Este cepillo cilíndrico tiene una longitud de 350 milímetros y está desarrollado para su empleo primario en moquetas. Compatible con el robot aspirador KIRA CV 50.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud del cepillo (mm) 350
Cantidad (Unidad(es)) 1
Color negro
Peso (con embalaje) (kg) 0,3