Tobera recta, 300 mm, recto

Patín trasero de aspiración recto, resistente a aceites. 300 mm de longitud. Para la limpieza de cocinas, talleres, restaurantes, gasolineras, etc.

El patín trasero de aspiración recto tiene 300 mm de longitud y es resistente a aceites. Es adecuado para la limpieza de cocinas, talleres, restaurantes, gasolineras, etc.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (mm) 300
Nº de uds. por aparato (Unidad(es)) 2
Cantidad (Unidad(es)) 1
Color gris
Forma recto
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Equipos compatibles