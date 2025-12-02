Tubo de aspiración de prolongación
Práctico tubo de aspiración de prolongación para un mayor radio de acción. La prolongación del tubo de aspiración está especialmente recomendada para su uso en lugares de difícil acceso, como techos altos. El tubo de aspiración tiene una longitud de 0,5 m y un diámetro nominal de 35 mm.
Características y ventajas
Apta para todas las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden de Kärcher
Indicado para los lugares de difícil acceso, como techos altos, pozos de luz profundos, etc.
Especificaciones
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|480 x 40 x 40
Campos de aplicación
- Techos altos
- Pozos de luz