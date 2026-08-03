Tubo de aspiración, DN 35, longitud de 505 mm, acero cromado, idóneo para: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2
Tubo de aspiración de acero cromado para aspiradores en seco y aspiradores en seco y húmedo de Kärcher, DN 35 y longitud de 505 mm.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Material
|Acero, cromado
|Longitud (mm)
|505
|Color
|plata
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|505 x 40 x 40