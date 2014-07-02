VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7
VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.
Características y ventajas
Reajuste sin escalonamientos
Ahorro de tiempo
Articulación flexible
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|166 x 42 x 62
Campos de aplicación
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
- Arcos de rueda
- Jardineras
- Cubos de basura