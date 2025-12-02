XH 10 manguera de prolongación
Prolongación de manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. Robusta manguera de alta calidad DN 8 de 10 m. Reforzada con trenzado textil, protección contra flexiones de la manguera y conexión de latón. Para equipos fabricados antes del año 2010.
La prolongación de manguera de alta presión de 10 metros de longitud permite una mayor flexibilidad y amplía el radio de acción de la limpiadora de alta presión. Se conecta fácilmente entre el equipo y la manguera de alta presión y permite trabajar mejor. La robusta manguera de alta calidad DN 8 está reforzada con un trenzado textil y cuenta con protección contra flexiones, así como con una estable conexión de latón para una larga vida útil. La prolongación de manguera resiste presiones de hasta 180 bar y está diseñada para funcionar a temperaturas de hasta 60 °C. Por supuesto, la manguera de prolongación también se puede utilizar con detergentes. Apta para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las clases K 2 a K 7 fabricadas antes de 2010.
Características y ventajas
Manguera de prolongación de 10 m
- Ampliación del radio de acción, mayor flexibilidad.
Manguera de alta calidad DN 8 con refuerzo textil
- Larga vida útil.
Protección contra flexiones
- Protección de la manguera contra dobleces.
Conexión de latón
- Larga vida útil y alta calidad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Presión máx. (bar)
|180
|Longitud (m)
|10
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|240 x 240 x 85