Aspiradora VCL 3
Tubo de aspiración telescópico Puede elegir la altura que mejor se adapte su limpieza Tecnología Ciclónica Elimina la necesidad de cambiar repetidamente las bolsas de filtro. Limpieza para tus espacios. Con accesorios para la limpieza de tus tapices, ideal para hogares con mascotas.
La Aspiradora de arrastre VCL 3 con tecnología ciclónica permite aspirar sin necesidad de cambiar frecuentemente las bolsas de filtro. Además, su depósito para la suciedad transparente tiene capacidad para 1500ml. Por otra parte, gracias a su tamaño compacto la VCL 3 Cyclonic es perfecta para una gran variedad de usos y espacios, especialmente en departamentos. Quedarán perfectamente limpios no solo los suelos duros y las alfombras, sino también los espacios estrechos y las superficies delicadas, gracias a la boquilla de ranuras y al cepillo para muebles.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso sin accesorios (kg)
|4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|395 x 258 x 272
