Aspiradora VCL Stick
La Kärcher VCL 1 Stick es ideal para una limpieza diaria práctica y eficiente. Ligera y compacta, se puede usar tanto como aspiradora vertical como de mano, llegando a suelos duros, alfombras, tapetes, tapicerías, grietas y más.
La aspiradora vertical Kärcher Stick 2 en 1 blanca garantiza una limpieza rápida y sin esfuerzo, ideal para el uso diario gracias a su practicidad, facilidad de uso y montaje intuitivo. Ligera y compacta, es ideal para limpiar suelos duros, alfombras, moquetas, sofás, sillones, colchones, grietas de ventanas y mucho más. Incorpora un filtro HEPA que atrapa hongos, bacterias, ácaros del polvo y micropartículas de suciedad, mejorando la salud de su hogar y protegiendo a su familia.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso sin accesorios (kg)
|1,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1039 x 169 x 252
