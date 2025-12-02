Aspiradora de mano a batería CVH 2
Una solución potente: la CVH 2 a batería es ligera, compacta y, como equipo de confianza, especialmente apta para las tareas de limpieza diarias en la cocina, el salón y el dormitorio, así como para los vehículos.
Alto rendimiento: con la aspiradora manual CVH 2 a batería, se elimina fácilmente, sin esfuerzo y con potencia la suciedad presente, como, entre otros, las migas, el polvo y el cabello sobre los muebles, el suelo y en vehículos. Gracias al diseño compacto y ligero, la aspiradora también es fácil de manejar y almacenar. El sistema de filtro de dos posiciones de regulación de red de acero fina para suciedad gruesa y cabellos se puede lavar y proporciona un aire de salida especialmente limpio, al igual que el filtro HEPA situado detrás (EN 1822:1998).
Características y ventajas
Ligero y compacto
Listo de inmediato
Sistema de filtros doble
Gran rendimiento de limpieza
Filtro lavable y recipiente de polvo
Prácticos accesorios
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Equipo a batería
|Depósito (l)
|0,15
|Intensidad acústica (dB/A)
|< 78
|Capacidad de absorción (W)
|70
|Modo de tiempo de marcha mínimo (min)
|10
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión de la batería. (V)
|7,2
|Capacidad de la batería (Ah)
|2
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga estándar (h)
|4
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|0,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|330 x 76 x 76
Scope of supply
- Boquilla para ranuras 2 en 1
- Tipo de filtro HEPA: Filtro HEPA (EN 1882:1998)
Videos
Campos de aplicación
- Muebles
- Interior del vehículo
Encontrar pieza
