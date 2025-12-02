Aspiradora de mano a batería CVH 2

Una solución potente: la CVH 2 a batería es ligera, compacta y, como equipo de confianza, especialmente apta para las tareas de limpieza diarias en la cocina, el salón y el dormitorio, así como para los vehículos.

Alto rendimiento: con la aspiradora manual CVH 2 a batería, se elimina fácilmente, sin esfuerzo y con potencia la suciedad presente, como, entre otros, las migas, el polvo y el cabello sobre los muebles, el suelo y en vehículos. Gracias al diseño compacto y ligero, la aspiradora también es fácil de manejar y almacenar. El sistema de filtro de dos posiciones de regulación de red de acero fina para suciedad gruesa y cabellos se puede lavar y proporciona un aire de salida especialmente limpio, al igual que el filtro HEPA situado detrás (EN 1822:1998).

Características y ventajas
Gran rendimiento de limpieza
Filtro lavable y recipiente de polvo
Prácticos accesorios
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Equipo a batería
Depósito (l) 0,15
Intensidad acústica (dB/A) < 78
Capacidad de absorción (W) 70
Modo de tiempo de marcha mínimo (min) 10
Tipo de batería Batería de iones de litio
Tensión de la batería. (V) 7,2
Capacidad de la batería (Ah) 2
Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga estándar (h) 4
Conexión de red del cargador (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Color blanco
Peso sin accesorios (kg) 0,7
Peso con embalaje incluido (kg) 1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 330 x 76 x 76

Scope of supply

  • Boquilla para ranuras 2 en 1
  • Tipo de filtro HEPA: Filtro HEPA (EN 1882:1998)
Campos de aplicación
  • Muebles
  • Interior del vehículo
Encontrar pieza

