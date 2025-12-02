Alto rendimiento: con la aspiradora manual CVH 2 a batería, se elimina fácilmente, sin esfuerzo y con potencia la suciedad presente, como, entre otros, las migas, el polvo y el cabello sobre los muebles, el suelo y en vehículos. Gracias al diseño compacto y ligero, la aspiradora también es fácil de manejar y almacenar. El sistema de filtro de dos posiciones de regulación de red de acero fina para suciedad gruesa y cabellos se puede lavar y proporciona un aire de salida especialmente limpio, al igual que el filtro HEPA situado detrás (EN 1822:1998).