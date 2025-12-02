Aspiradora para suciedad sólida y líquida WDL 1
La Karcher WDL 1 es tu solución compacta y potente para la limpieza versátil. Con 10L de capacidad y 1000W de fuerza, aspira sólidos, líquidos e incluso cuenta con función de soplado. Ligera y fácil de manejar, es ideal para el hogar, taller o auto.
La aspiradora WDL 1 de Kärcher es una aspiradora multiusos compacta y potente, ideal para la limpieza tanto en seco como en húmedo en el hogar y el taller. diseño compacto y ligero para una fácil maniobrabilidad y almacenamiento tiene tanque de acero inoxidable de 10 litros para una gran capacidad de recolección de polvo y líquidos con motor de 1000 W para una potente succión de hasta 140 mbar de presión de vacío. Función de soplado para limpiar áreas de difícil acceso y secar superficies húmedas, con ruedas giratorias para una fácil movilidad y un asa de transporte para un transporte cómodo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso sin accesorios (kg)
|2,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|293 x 321 x 364
Encontrar pieza
