Conservación de suelos
Pulir en una nueva dimensión.
Conservación de suelos
En los suelos se refleja la cultura de la casa: en un hogar limpio, los suelos tienen que ser bonitos. De ello nos encargamos nosotros al pulirlos. Lo que antes era un proceso complicado con muchos pasos de trabajo manuales, resulta hoy en día muy sencillo gracias a un equipamiento moderno. Con el pulido, los suelos se conservan de forma óptima y se vuelven más resistentes a todo tipo de desgaste. Se vuelven más resistentes a la humedad y no se ensucian tanto. Además del aspecto óptico, dado que brillan como nuevos y su color resalta y parece más bonito. Aquí encontrará la información más importante y numerosos consejos para la conservación profesional de suelos, así como información sobre el pulido y los detergentes idóneos. De este modo, conseguirá de forma muy sencilla que en su casa todo quede reluciente.
Los consejos más importantes de un vistazo
- Para obtener un resultado de pulido uniforme, primero hay que eliminar las capas de detergente antiguas a fondo. Para ello, le recomendamos que utilice el detergente básico de Kärcher y agua caliente.
- Si humedece un poco la fregona antes de utilizar y aplicar el detergente, podrá distribuir el producto de forma uniforme por la superficie.
- Para obtener un resultado de pulido uniforme, el suelo debe mojarse por completo con el detergente. Para ello, tiene que pasar varias veces por la superficie en la dirección del recubrimiento. Se recomienda aplicar el detergente sección por sección en la superficie.
- Para obtener un resultado de pulido óptimo, deje secar por completo el detergente antes de realizar el pulido. Si abre la ventana, el detergente aplicado se secará más rápido.
- Para obtener brillo sin hilos ni marcas, espere 24 h tras el pulido hasta que el suelo vuelva a ser completamente resistente (no arrastre ningún mueble).
- Después de utilizar el equipo de pulido, enjuague los cepillos de esponja con agua corriente y detergente para recuperar por completo las características de pulido del cepillo de esponja. Los cepillos de esponja también pueden lavarse en la lavadora a 60 grados.
- Una vez terminada la tarea, los discos para pulir se pueden almacenar ocupando poco espacio en un compartimento para accesorios independiente.
Equipos y accesorios adecuados
Aspiradora-enceradora FP 303
Gracias a su elevado número de revoluciones, la aspiradora-enceradora FP 303 ofrece resultados de pulido totalmente perfectos en todo tipo de suelos duros.