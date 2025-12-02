La escoba eléctrica a batería KB 5 es el equipo de limpieza intermedia ideal para suelos duros y alfombras. La KB 5 accionada con batería de iones de litio presenta un diseño compacto y cuenta con una potencia de limpieza extraordinaria. La escoba eléctrica a batería con cepillo universal, ligera y que ocupa poco espacio, elimina la suciedad visible sin dejar rastro. Con su articulación doble flexible, accede sin esfuerzo al espacio entre las sillas y debajo de los muebles, limpia escaleras sin problemas y barre eficazmente hasta el borde. Además, permite trabajar de forma ergonómica sin agacharse y dispone de conexión/desconexión automática, así como de un cómodo depósito para la suciedad extraíble lateralmente.