Escoba eléctrica sin cable KB 5
Para la limpieza intermedia efectiva: la escoba eléctrica a batería KB 5 está lista en todo momento y convence por su extraordinaria potencia de limpieza en un mínimo espacio.
La escoba eléctrica a batería KB 5 es el equipo de limpieza intermedia ideal para suelos duros y alfombras. La KB 5 accionada con batería de iones de litio presenta un diseño compacto y cuenta con una potencia de limpieza extraordinaria. La escoba eléctrica a batería con cepillo universal, ligera y que ocupa poco espacio, elimina la suciedad visible sin dejar rastro. Con su articulación doble flexible, accede sin esfuerzo al espacio entre las sillas y debajo de los muebles, limpia escaleras sin problemas y barre eficazmente hasta el borde. Además, permite trabajar de forma ergonómica sin agacharse y dispone de conexión/desconexión automática, así como de un cómodo depósito para la suciedad extraíble lateralmente.
Características y ventajas
Sistema Adaptive Cleaning de KärcherElimina la suciedad de forma eficaz en todo tipo de suelos. Innovador borde de barrido flexible para una recogida óptima de suciedad. Geometría interior mejorada con una conducción óptima de la suciedad para la eliminación de la suciedad segura.
Extracción y montaje sencillo del depósito para la suciedadVaciado sencillo y rápido sin contacto con la suciedad.
Articulación doble flexibleEl mango permite el movimiento en cualquier dirección sin esfuerzo. Fácil de manejar. También entre muebles y sillas.
Conexión y desconexión automáticas
- Conexión y desconexión cómoda.
- Intuitiva y rápida.
- No requiere agacharse.
Cepillo universal
- Para una recogida de suciedad ideal tanto en suelos duros como en alfombras.
- Permite la fácil eliminación de pelos.
- Permite barrer también cerca del borde.
Extracción y montaje sencillo del cepillo universal
- Fácil y rápido con una mano.
- El cepillo universal facilita la limpieza.
Tecnología de batería de iones de litio
- Con una capacidad de carga de la batería de hasta 30 minutos en suelos duros.
- Sin efecto memoria.
- Disponible en todo momento.
Almacenaje en poco espacio
- Para un almacenamiento sin complicaciones y en poco espacio, también en nichos pequeños.
- El cepillo con alimentación por baterías está allí donde se necesita.
Posición de estacionamiento
- Cuando se realizan pequeñas interrupciones del trabajo, el equipo puede colocarse cómodamente en el área a disposición.
Peso reducido
- Fácil de transportar y maniobrar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Equipo a batería
|Ancho útil del cepillo universal (mm)
|210
|Tamaño del depósito (ml)
|370
|Tensión de la batería. (V)
|3,6
|Capacidad de carga de la batería en suelos duros (min)
|30
|Capacidad de carga de la batería en alfombras (min)
|20
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tipo de corriente (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|1,2
|Peso con batería (kg)
|1,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|215 x 230 x 1120
Scope of supply
- Cargador de batería.
Equipamiento
- Cepillo universal: extraíble
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Alfombras
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
- Escaleras
