Hidrolimpiadora K 4
Hidrolimpiadora de alta presión ideal para una limpieza diaria más frecuente. Dispone de asa y ruedas que facilitan el transporte, soporte para accesorios facilitando la organización.
Hidrolimpiadora de alta presión ideal para una limpieza diaria más frecuente. Dispone de asa y ruedas que facilitan el transporte, soporte para accesorios facilitando la organización. Ideal para la limpieza de garajes, patios, coches, bicicletas, motos, piscinas y zonas ajardinadas. Con motor de inducción y cabezal de aluminio para mayor durabilidad. Ofrece una limpieza eficiente, rápida y sin esfuerzo. Ahorra tiempo y un 80% de agua.
Características y ventajas
Cómoda asa de transporte en barandilla
- La ergonómica asa de transporte en barandilla permite un agarre cómodo desde cualquier lado y garantiza un transporte cómodo.
- Permite un manejo cómodo.
- Robustez y resistencia
Diseño atractivo
- Mayor rendimiento de limpieza
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 110 - 120 / 60
|Presión (PSI)
|1885
|Caudal (l/h)
|360
|Temperatura de entrada (°C)
|40
|Potencia de conexión (W)
|1700
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|12,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|17,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|323 x 409 x 825
Scope of supply
- Vario Power Jet
- Lanza pulverizadora de un chorro
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 6 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Superficies en casa y el jardín
- Fachada
- Motos y ciclomotores
- Garaje
Encontrar pieza
