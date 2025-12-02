Hidrolimpiadora K 4

Hidrolimpiadora de alta presión ideal para una limpieza diaria más frecuente. Dispone de asa y ruedas que facilitan el transporte, soporte para accesorios facilitando la organización. Ideal para la limpieza de garajes, patios, coches, bicicletas, motos, piscinas y zonas ajardinadas. Con motor de inducción y cabezal de aluminio para mayor durabilidad. Ofrece una limpieza eficiente, rápida y sin esfuerzo. Ahorra tiempo y un 80% de agua.

Características y ventajas
Cómoda asa de transporte en barandilla
  • La ergonómica asa de transporte en barandilla permite un agarre cómodo desde cualquier lado y garantiza un transporte cómodo.
  • Permite un manejo cómodo.
Diseño atractivo
  • Robustez y resistencia
  • Mayor rendimiento de limpieza
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 110 - 120 / 60
Presión (PSI) 1885
Caudal (l/h) 360
Temperatura de entrada (°C) 40
Potencia de conexión (W) 1700
Cable de conexión (m) 5
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 12,7
Peso con embalaje incluido (kg) 17,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 323 x 409 x 825

Scope of supply

  • Vario Power Jet
  • Lanza pulverizadora de un chorro
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 6 m
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Filtro de agua integrado
Hidrolimpiadora K 4
Campos de aplicación
  • Superficies en casa y el jardín
  • Fachada
  • Motos y ciclomotores
  • Garaje
Encontrar pieza

