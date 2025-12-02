Robot de limpieza automático RCV 1
Aspiradora Robot RCV 1 de Kärcher: ¡Limpieza eficiente y automatizada para su hogar! Función 3 en 1: barre, aspira y seca. Diseño delgado de 7 cm para limpiar debajo de los muebles y capacidad para subir alfombras y escalones de hasta 10 mm. Garantice la limpieza incluso en los lugares más difíciles con el RCV 1.
La Aspiradora Robot RCV 1 de KARCHER está equipada con sensores de caída y proximidad para evitar accidentes. Cuenta con dos cepillos de limpieza giratorios y sus modos programables de limpieza te ayudarán a tener tus espacios limpios aún cuando no estés en casa. Su batería proporciona una buena autonomía para un rendimiento duradero y eficiente. Gracias a su tela recolectora de suciedad fina garantiza una limpieza completa en cada pasada.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,9
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.