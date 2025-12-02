Más tiempo para disfrutar de la vida gracias al robot de limpieza inteligente RCV 3, que se encarga de la limpieza de suelos. Una vez se pone en funcionamiento, el robot aspirador RCV 3 limpia sistemáticamente de forma autónoma los suelos duros y las alfombras de pelo corto. La suciedad seca se transporta de forma rápida mediante el cepillo giratorio, el cepillo lateral para las esquinas y la turbina deposita la suciedad directamente en el depósito (integrado en el robot). En caso necesario, además de aspirar, el RCV 3 también limpia en húmedo. Si se reduce la capacidad de las baterías, el RCV 3 las va cargando y, una vez finalizado el trabajo, regresa siempre a su estación de carga. Mediante el control a través de la App Home Robots, el RCV 3 realiza un recorrido de exploración y crea automáticamente un mapa de las habitaciones detectando el entorno ( mediante el sistema de navegación LiDAR). Para cada estancia, pueden fijarse unos parámetros de limpieza individuales, por ejemplo, dónde debe aspirarse, limpiarse en húmedo o no limpiarse. Los sensores adicionales impiden la caída, por ejemplo, en tramos de escaleras. Para la limpieza, el robot RCV 3 se inicia rápidamente a través de la aplicación, según el horario programado previamente o pulsando un botón en el equipo. Si el robot aspirador necesita ayuda, en numerosas situaciones lo notifica a través de la salida de voz.