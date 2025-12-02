Robot aspirador con limpieza en húmedo RCV 3
El robot aspirador RCV 3, inteligente, con precisa navegación por LiDAR y cómodo control a través de la App Home Robots. Limpia de forma totalmente autónoma las moquetas de pelo corto y las superficies duras. Las superficies duras también pueden limpiarse en húmedo.
Más tiempo para disfrutar de la vida gracias al robot de limpieza inteligente RCV 3, que se encarga de la limpieza de suelos. Una vez se pone en funcionamiento, el robot aspirador RCV 3 limpia sistemáticamente de forma autónoma los suelos duros y las alfombras de pelo corto. La suciedad seca se transporta de forma rápida mediante el cepillo giratorio, el cepillo lateral para las esquinas y la turbina deposita la suciedad directamente en el depósito (integrado en el robot). En caso necesario, además de aspirar, el RCV 3 también limpia en húmedo. Si se reduce la capacidad de las baterías, el RCV 3 las va cargando y, una vez finalizado el trabajo, regresa siempre a su estación de carga. Mediante el control a través de la App Home Robots, el RCV 3 realiza un recorrido de exploración y crea automáticamente un mapa de las habitaciones detectando el entorno ( mediante el sistema de navegación LiDAR). Para cada estancia, pueden fijarse unos parámetros de limpieza individuales, por ejemplo, dónde debe aspirarse, limpiarse en húmedo o no limpiarse. Los sensores adicionales impiden la caída, por ejemplo, en tramos de escaleras. Para la limpieza, el robot RCV 3 se inicia rápidamente a través de la aplicación, según el horario programado previamente o pulsando un botón en el equipo. Si el robot aspirador necesita ayuda, en numerosas situaciones lo notifica a través de la salida de voz.
Características y ventajas
Limpieza en húmedo
Navegación precisa
Sensores de caída
Protección de datos y actualizaciones
Indicaciones por voz
Cómodo control desde la aplicación con WLAN
Mapeado preciso con múltiples posibilidades de adaptación
Adaptación de los parámetros de limpieza
Función de temporizador
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Equipo a batería
|Tiempo de carga de la batería (min)
|230
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Capacidad de la batería (Ah)
|3,2
|Autonomía por recarga (min)
|120
|Rendimiento en superficie (en función del modo de limpieza) (m²/h)
|85
|Depósito para la suciedad (ml)
|500
|Depósito para la suciedad 2 en 1 (ml)
|300
|Depósito de agua limpia 2 en 1 (ml)
|170
|Potencia de aspiración (Pa)
|2500
|Intensidad acústica (dB/A)
|67
|Tipo de corriente de la estación de carga (Ph/V/Hz)
|1 / 100 - 240 / 50 - 60
|Color
|blanco
|Peso del robot aspirador (incl. unidad para limpiar en húmedo y paño) (kg)
|3,7
|Peso de la estación de carga (kg)
|0,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,9
|Altura robot aspirador (mm)
|94
|Diámetro del robot (mm)
|350
|Medidas de la estación de carga (L. x A. x A.) (mm)
|80 x 150 x 102
Scope of supply
- Cepillos de limpieza.
- Cepillo circular lateral: 2 x
- Filtro: 2 x
- Herramienta de limpieza
- Unidad de limpieza
- Paño: 2 x
- Depósito de agua limpia 2 en 1, incluido depósito para la suciedad
- Depósito para la suciedad
- Estación de carga
Equipamiento
- Limpieza autónoma
- Sensores de caída
- Manejo mediante la aplicación
- Conexión vía WLAN
- Smart Services / Features en la aplicación
- Indicaciones por voz
- Sistema de navegación por láser (LiDAR)
- Función de temporizador: Posibilidad de usar varios temporizadores
- Modos de limpieza: Limpieza en seco/ Limpieza en húmedo/ Limpieza combinada (húmedo y seco)/ Automático/ Spot
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Moquetas de pelo corto
Accesorios
