El potente aspirador en seco y húmedo NT 80/1 B1 M, con certificado de protección IP 54, está destinado y autorizado para el aspirado de residuos de polvo de la unidad de carga y otros materiales inflamables y/o explosivos presentes en instalaciones de tiro. El aspirador cuenta con una compacta y resistente carcasa de turbina con filtro de aire de aspiración integrado, filtro de cartucho de gran superficie (a prueba de la categoría de polvo M) y sistema mecánico de desconexión por flotador en el modo de aspiración de suciedad líquida, que impide que se exceda el volumen de llenado máximo permitido. Gracias a su nuevo control especial del nivel de agua, el equipo solo permite su utilización cuando el depósito contiene la cantidad necesaria de líquido. Además, tanto el equipo como todos sus accesorios son completamente conductivos (antiestáticos). Su depósito de acero inoxidable, resistente a la corrosión, y su chasis con armazón metálico giratorio garantizan una larga vida útil del equipo. Incluye un compartimento integrado para accesorios, para poder almacenar y transportar fácilmente componentes de serie como boquillas para suelos y para ranuras, tubos metálicos, etc. El equipo incluye también un indicador óptico del estado del filtro que señala, según el caso, si es necesario un cambio de filtro o si se ha sobrepasado una velocidad del aire de aspiración de 20 m/s. Dos ruedas fijas grandes y dos ruedas de dirección (electroconductoras), una de ellas con función de parada, dotan al NT 80/1 B1 M de la movilidad necesaria.