Aspirador en seco y húmedo NT 80/1 B1 M S
El aspirador de seguridad NT 80/1 B1 MS es un potente aspirador en seco y húmedo con un solo motor. Está completamente equipado con accesorios eléctricos para aplicaciones profesionales, lo que lo hace ideal para el aspirado de residuos de polvo de la unidad de carga en instalaciones de tiro de asociaciones de caza y dependencias policiales y militares, así como en fábricas y plantas industriales destinadas a la fabricación de pólvora. El material aspirado se sumerge en un baño acuoso (con control de nivel de agua); una vez húmedo, pierde su peligroso potencial explosivo.
El potente aspirador en seco y húmedo NT 80/1 B1 M, con certificado de protección IP 54, está destinado y autorizado para el aspirado de residuos de polvo de la unidad de carga y otros materiales inflamables y/o explosivos presentes en instalaciones de tiro. El aspirador cuenta con una compacta y resistente carcasa de turbina con filtro de aire de aspiración integrado, filtro de cartucho de gran superficie (a prueba de la categoría de polvo M) y sistema mecánico de desconexión por flotador en el modo de aspiración de suciedad líquida, que impide que se exceda el volumen de llenado máximo permitido. Gracias a su nuevo control especial del nivel de agua, el equipo solo permite su utilización cuando el depósito contiene la cantidad necesaria de líquido. Además, tanto el equipo como todos sus accesorios son completamente conductivos (antiestáticos). Su depósito de acero inoxidable, resistente a la corrosión, y su chasis con armazón metálico giratorio garantizan una larga vida útil del equipo. Incluye un compartimento integrado para accesorios, para poder almacenar y transportar fácilmente componentes de serie como boquillas para suelos y para ranuras, tubos metálicos, etc. El equipo incluye también un indicador óptico del estado del filtro que señala, según el caso, si es necesario un cambio de filtro o si se ha sobrepasado una velocidad del aire de aspiración de 20 m/s. Dos ruedas fijas grandes y dos ruedas de dirección (electroconductoras), una de ellas con función de parada, dotan al NT 80/1 B1 M de la movilidad necesaria.
Características y ventajas
Para evitar cualquier peligro
- El NT 80/1 B1 MS dispone adicionalmente de un control del nivel de agua automático que asegura que el equipo solo funcione si dispone de suficiente agua.
Zona 22 + categoría de polvo M
- Para la aspiración de polvos explosivos en la zona 22 y polvos nocivos para la salud del tipo M.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Caudal de aire (l/s)
|56
|Vacío (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Capacidad del depósito (l)
|80
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1380
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 40
|Longitud del cable (m)
|10
|Material del cable
|Goma
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|70
|Color
|plata
|Peso sin accesorios (kg)
|32,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|43,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|660 x 520 x 1078
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
- Tipo de manguera de aspiración: electroconductora
- Cantidad de tubos de aspiración: 1 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 1000 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
- Codo: Metal, No intercambiable
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 450 mm
- Boquilla para ranuras
- Filtros de cartucho: Papel
- Depósito de acero inoxidable
- Asa de empuje
Equipamiento
- Sistema antiestático
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Clase de protección: I
- Rodillo de parada
- Categoría de polvo: M
- Material del depósito: Acero inoxidable
Accesorios
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.