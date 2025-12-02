Fregadora-aspiradora BD 35/15C Classic BP Pack

La fregadora-aspiradora BD Classic 35/15 C es la solución perfecta para espacios reducidos y ofrece una versatilidad excepcional. Su excelente maniobrabilidad y sus dimensiones compactas facilitan la limpieza. Un cargador integrado garantiza una carga cómoda en cualquier lugar.

Con sus dimensiones compactas y excelentes propiedades, la BD 35/15 C ofrece una flexibilidad, facilidad de uso y eficacia de limpieza excepcionales. Equipada con un cabezal de cepillos de 35 cm, la BD 35/15 C ofrece un rendimiento de limpieza y una maniobrabilidad extraordinarios. La BD 35/15 C se ha desarrollado especialmente para espacios reducidos y es perfecta para limpiar en rincones estrechos y espacios abarrotados. Con una altura de 68 cm, cabe debajo de la mayoría de mesas y muebles. Otra característica práctica de la BD 35/15 C es el cargador integrado, que permite al usuario cargar el equipo en cualquier lugar. La compacta fregadora-aspiradora BD 35/15 C está diseñada para una larga vida útil y una gran fiabilidad. El diseño robusto y los componentes de alta calidad garantizan una larga vida útil incluso en entornos exigentes. El diseño de fácil acceso también facilita las tareas rutinarias de mantenimiento y limpieza para que puedan realizarse de forma más rápida y sencilla.

Características y ventajas
Cargador de a bordo
Dimensiones compactas
Excelente aspirado
Manillar abatible y ajustable
Caudal de agua regulable
Cabezal de cepillos de fácil acceso
Depósito de aguas residuales extraíble
Modo eco!efficiency
Mejora del suministro de agua
Display indicador
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho útil de los cepillos (mm) 350
Ancho útil al aspirar. (mm) 470
Depósito de agua limpia/sucia (l) máx. 15 / máx. 15
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) máx. 1400
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 700
Tipo de baterías no requiere mantenimiento
Batería (V/Ah) 12 / 38
Capacidad de las baterías (h) máx. 2
Tiempo de carga de la batería (h) nominal 10
Conexión de red del cargador (V/Hz) 110 - 230 / 50 - 60
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180 - 180
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²) 25 - 25
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 54
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 830 x 500 x 680

Scope of supply

  • Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
  • Cepillo circular: 1 Unidad(es)
  • Batería
  • Cargador
  • Ruedas de transporte.

Equipamiento

  • Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
  • Tipo de labios de aspiración: resistente al aceite, cerrado
  • Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
  • Interruptor selector de servicio Easy Operation
Fregadora-aspiradora BD 35/15C Classic BP Pack
Videos
Campos de aplicación
  • BSC
  • Comercios
  • Hostelería
  • Restauración y catering
  • Servicio público
  • Sanidad
  • Oficinas
Accesorios
