Accesorio enrollador de mangueras para equipos de gasolina de alta presión, 30 m

Enrollador de mangueras ABS para montar en el equipo. Para guardar las mangueras de alta presión de forma segura y ahorrando espacio (con manguera de conexión para la salida de alta presión del equipo). Se puede girar bajo presión con conexión 22 x 1,5.