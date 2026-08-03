Este adaptador especial permite asimismo la limpieza intensiva con los sistemas de chorro de hielo seco de Kärcher en el proceso de líquido a pellet cuando se utilizan bombonas de CO₂ con válvula de presión residual (VPR). Mientras que las válvulas de presión residual pueden limitar la cantidad de CO₂ y, por lo tanto, reducir el rendimiento de la limpieza, el adaptador garantiza que la cantidad de CO₂ necesaria fluya en todo momento al equipo. Con estos procedimientos es posible ampliar el rendimiento de limpieza.